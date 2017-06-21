Астана. 21 июня. КазТАГ – С 22 по 24 июня на юге Казахстана температура воздуха поднимется выше 40 градусов, сообщает РГП «Казгидромет».

«Очень жарко будет в ближайшие сутки на юге Казахстана, дневная температура здесь предполагается +33+39 градусов, местами +40+45 градусов», — говорится в сообщении синоптиков с среду.

На западе и севере республики с прохождением фронтов температура воздуха ожидается ниже нормы и около нее. На остальной территории температура сохранится выше климатической нормы на 4-7 градуса.