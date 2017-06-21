Астана. 21 июня. КазТАГ – С 22 по 24 июня на юге Казахстана температура воздуха поднимется выше 40 градусов, сообщает РГП «Казгидромет».
«Очень жарко будет в ближайшие сутки на юге Казахстана, дневная температура здесь предполагается +33+39 градусов, местами +40+45 градусов», — говорится в сообщении синоптиков с среду.
На западе и севере республики с прохождением фронтов температура воздуха ожидается ниже нормы и около нее. На остальной территории температура сохранится выше климатической нормы на 4-7 градуса.
В Астане и Алматы 22 июня переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем +32+34°С. 23-24 июня в указанных городах ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер, при грозе порывы от 10 до 20 м/с, днем температура воздуха прогреется до +28 и +33 градусов.comments powered by HyperComments