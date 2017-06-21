Астана. 21 июня. КазТАГ — Для геологического изучения Прикаспийской впадины создан международный консорциум «Евразия», сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики РК и комитетом геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК, с одной стороны, и группой заинтересованных компаний — потенциальных участников международного проекта «Евразия» в составе ТОО «КМГ-Евразия», Agip Caspian Sea B.V., ООО «РН-Эксплорейшн», CNPC International Ltd., SOCAR, NEOS Geosolutions», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как поясняется, стороны меморандума проведут переговоры по основным коммерческим, техническим и контрактным условиям реализации проекта «Евразия» с целью заключения контракта на геологическое изучение Прикаспийской впадины в соответствии с казахстанским законодательством.

«С учетом того, что часть Прикаспийской впадины находится на территории Российской Федерации, уполномоченные органы Республики Казахстан и РФ выразили намерения обмениваться геолого-геофизической информацией и координировать свою деятельность в части унификации методологии проводимых работ по изучению Прикаспийской впадины», — отмечается в сообщении.

«Ожидается, что реализация проекта позволит, во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль стабильной ресурсной базой – своеобразным «стратегическим резервом» углеводородного сырья, во-вторых, позволит избежать падения добычи, которое может наступить через 15-20 лет, и, в-третьих, станет фундаментом энергетической безопасности страны, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений», — подчеркивается в информации.

Прикаспийская впадина – зрелая нефтегазовая провинция — характеризуется сложным геологическим строением и наличием уникальных месторождений нефти и газа в глубоко залегающих отложениях палеозойского подсолевого комплекса (Тенгиз, Кашаган, Астраханский свод), и потенциально содержит крупные неразведанные запасы нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах. Вероятные запасы в Прикаспийской впадине оцениваются до 60 млрд тонн нефти, поясняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2017 году минэнерго запланировало вынести на аукцион более 60 участков недр.

«Инициируем проект «Евразия», планируется геологоразведочная работа с последующим бурением сверхглубоких скважин для изучения глубоких залегающих горизонтов Прикаспийской впадины. (…) В настоящий момент проводятся переговоры с потенциальными инвесторами», — указал К. Бозумбаев на заседании правительства в ноябре 2016 года.