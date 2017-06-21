Близ Байконура для туристов открыли этноаул

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Кызылорда. 21 июня. КазТАГ – В Кызылординской области у мемориального комплекса Коркыта-ата открыт этноаул для туристов, сообщает пресс-служба акима Кызылординской области.

«Сегодняшнее открытие этноаула возле мемориального комплекса мудрого Коркыт ата и посещение его туристами повысит авторитет области», — сказал аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев на церемонии открытия в среду.

По словам замначальника областного управления предпринимательства и туризма Азамата Досжана, проведена большая работа с отечественными туроператорами по привлечению туристов.

«Подготовлены видеоролики на трех языках о туристском потенциале региона, которые транслируются в международных аэропортах Астаны и Алматы. А на территории мемориального комплекса Коркыта-ата в период проведения международной выставки EXPO будет работать этноаул, который продемонстрирует гостям культуру и быт нашего народа. Здесь же местные мастера прикладного искусства будут реализовывать свою продукцию. Будут проходить состязания по национальным видам спорта», — отметил он.

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