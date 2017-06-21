Алматы. 21 июня. КазТАГ — Обменный курс тенге с прошлой пятницы ослабел на 3%, следует из сообщения Национального банка РК.

Как поясняет пресс-служба регулятора, изменения на валютном рынке страны являются «прямым отражением той ситуации, которая сложилась на внешних рынках на фоне снижения цен на нефть».

«Динамика цены на нефть, как одного из основных фундаментальных факторов, отражается на обменном курсе казахстанского тенге. Однако ослабление национальной валюты наблюдается не только в Казахстане, но и других странах со схожей экономикой», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

«С начала недели некоторое снижение показали следующие валюты, имеющие положительную корреляцию с ценой на нефть: с закрытия дня 19 июня по текущий момент тенге – на порядка 2,3%, российский рубль – на 2,7%, канадский доллар – на 0,5%, бразильский реал – на 1,4%, норвежская крона опустилась на 0,7%. С пятницы тенге ослабел на 3%, российский рубль – на 4%, канадский доллар – на 0,6%, бразильский реал – на 1,1%, норвежская крона упала на 1,4%», — перечисляется в информации.

По словам директора департамента монетарных операций Нацбанка Алии Молдабековой, снижение цены на нефть за последние недели до уровня $46 за барр. и ниже происходит на фоне новостей по поводу предполагаемого избытка предложения на рынке. По ее словам, новость о растущей добыче нефти в Ливии и увеличении производства сланцевой нефти в США заставила рынок усомниться в успешности мер ОПЕК по снижению предложения.

«Рынок полагает, что по всей вероятности избыток предложения будет сохраняться дольше, чем предполагалось. Таким образом, эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение», – отметила А. Молдабекова.

Как сообщалось, с момента перехода к режиму свободно плавающего валютного курса 20 августа 2015 года обменный курс тенге является рыночным и формируется на основе спроса и предложения на валютном рынке. «Это позволяет не накапливать дисбаланс в финансовом секторе, а также повышать устойчивость экономики к изменениям внешних факторов», — поясняется в пресс-релизе регулятора.