Владельцы диппаспортов Казахстана и Таиланда освобождены от визовых требований

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Астана. 21 июня. КазТАГ — Первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел переговоры с прибывшим в Астану заместителем министра иностранных дел Королевства Таиланд Вирасакди Футракулом, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.

«Казахстанской стороной предложено учредить безвизовый режим для всех граждан Казахстана и Таиланда. Заместители глав внешнеполитических ведомств сошлись во мнении о необходимости ускорения процесса рассмотрения проекта соответствующего соглашения между правительствами», — говорится в сообщении МИДа в среду.

Также собеседники обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-тайских отношений в политической, экономической, научно-технической, культурной сферах.

Отмечается, что итогом встречи стало подписание соглашения между правительствами двух стран о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов. 

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