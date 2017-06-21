Казахстан после 2030 г. вступит в газовую эру

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Астана. 21 июня. КазТАГ – Казахстан после 2030 года вступит в газовую эру, утверждает министр энергетики РК Канат Бозумбаев.
«Объемы газа достаточно большие в нашей стране, другой вопрос — сейчас более 40% газа используется для обратной закачки в пласт для поддержания внутрипластового давления для того, чтобы извлечь жидкие углеводороды. Но жидкие углеводороды тоже когда-то кончаются, и впереди у нас после 2030 года — газовая эра для нашей страны. Так что перспективы газа для Казахстана очень яркие», — заявил К. Бозумбаев на индустриальной конференции «General electric moving forward, fueling the future» в среду.
По его словам, страну ожидает «перевод части электроэнергетики на газ»
«И структура будет меняться – нам нужны маневренные мощности, в первую очередь, на юге. И это тоже связано в какой-то степени с развитием возобновляемых источников, потому что возобновляемые источники, к сожалению, не имеют возможности для маневра. И поэтому газ в значительной степени здесь будет выручать», — отметил министр.
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