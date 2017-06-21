Астана. 21 июня. КазТАГ – Казахстан после 2030 года вступит в газовую эру, утверждает министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Объемы газа достаточно большие в нашей стране, другой вопрос — сейчас более 40% газа используется для обратной закачки в пласт для поддержания внутрипластового давления для того, чтобы извлечь жидкие углеводороды. Но жидкие углеводороды тоже когда-то кончаются, и впереди у нас после 2030 года — газовая эра для нашей страны. Так что перспективы газа для Казахстана очень яркие», — заявил К. Бозумбаев на индустриальной конференции «General electric moving forward, fueling the future» в среду.

По его словам, страну ожидает «перевод части электроэнергетики на газ»