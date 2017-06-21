Почти у каждого участкового инспектора Карагандинской области будет личный автомобиль

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Караганда. 21 июня. КазТАГ — Участковым инспекторам Карагандинской области вручили ключи от новых 103 служебных автомашин почти на Т2,5 млрд, сообщил корреспондент КазТАГ.
«Теперь практически у каждого участкового инспектора будет личная автомашина. Часть машин передадим дорожно-патрульной службе», — сказал аким области Ерлан Кошанов на вручении ключей в среду.
Он отметил, что это поручение главы государства об надлежащем материально-техническом обеспечении органов внутренних дел региона.
«От вас только требуется то, чтобы вы защищали и обеспечивали безопасность города и покой людей», — резюмировал глава региона.
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