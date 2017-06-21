Караганда. 21 июня. КазТАГ — Участковым инспекторам Карагандинской области вручили ключи от новых 103 служебных автомашин почти на Т2,5 млрд, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Теперь практически у каждого участкового инспектора будет личная автомашина. Часть машин передадим дорожно-патрульной службе», — сказал аким области Ерлан Кошанов на вручении ключей в среду.

Он отметил, что это поручение главы государства об надлежащем материально-техническом обеспечении органов внутренних дел региона.