Сетевой Казахстан. 21 июня 2017г.

KAZPRAVDA . KZ . «Аэропорт Астаны получил новое название» — Согласно постановлению Правительства Казахстана, столичный аэропорт переименован в "Международный аэропорт Нурсултан НАЗАРБАЕВ".

CAMONITOR . COM . «Есть ли в Казахстане межэтническая нетерпимость, и кому она выгодна?» — Мы продолжаем искать ответ на вопрос, что такое толерантность по-казахстански: миф или реальность? Если обобщить мнения наших экспертов, то вырисовывается следующая картина: межнациональной нетерпимости в стране нет, однако кому-то очень выгодно нагнетать ее. Впрочем, неважно, какие корни у этого зла — искусственные или естественные, в любом случае последствия могут быть плачевными. Но самое главное заключается в том, что спасти ситуацию может отнюдь не государственная политика в этой сфере, а сам народ, в котором толерантность, как утверждают наши собеседники, заложена генетически… Предлагаем вниманию читателей два разных, но при этом во многом пересекающихся взгляда на столь деликатную проблему.

TIME . KZ . «Нужны Минздраву деньги? Се ля ви! или “Самрук” — птица вольная» — В Казахстане врачи имеют право изымать органы умершего человека, если при жизни он не давал соответствующего официального отказа. Эту норму закона напомнил министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ, комментируя недавний случай в Актобе, где доктора пересадили почки, печень и сердце погибшего парня без согласия его родственников.

«Бои семейного значения» — Вчера жертва бытового насилия Динара ЧИДЕРИНОВА, которую мама под руки привела на очередное выступление представителей общественного фонда “Не молчи.kz”, потеряла сознание перед дверями конференц-зала в Алматы. У женщины открылась рвота, начались судороги, и давление упало до минимума. Приехавший по вызову врач “скорой помощи” прямо в коридоре поставил Динаре капельницу. Такое состояние у Динары (к слову, весит она всего 38 кг), по словам ее матери, теперь каждый день, после того как женщину избил муж — военный человек, в подчинении которого находятся люди.

AZATTYQ . ORG . «От этики госслужащих к кодексу чести и обратно» — Поправки к положениям ранее учрежденного института уполномоченного по этике являются признанием «перманентного морального кризиса» среди госслужащих и очередной попыткой его преодоления, считают некоторые эксперты.

«ЕНТ в новом формате» — В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование – экзамен для поступления в высшие учебные заведения. В Астане в пункт сдачи ЕНТ пришел министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ. Он вскрыл коробку с тестовыми заданиями и пожелал выпускникам школ удачи.

KAPITAL . KZ . «Магжан Ауэзов: для ForteBank объединение — пройденный этап!» — О своей деятельности в АФК, переходе в ForteBank и о планах развития банка в интервью изданию рассказал Председатель Правления банка Магжан АУЭЗОВ, назначенный на эту должность в конце 2016 года – Я ни в коем случае не соглашусь с тезисом, что ForteBank является только начинающим развиваться банком. Напротив, в фундаменте финансового института — стратегическое видение акционера банка, Булата Жамитовича Утемуратова, и опыт команды, которая под его руководством построила АТФБанк.

«Оживит ли «Нурлы жер» ипотеку?» — В начале июня финансовый оператор программы жилищного строительства «Нурлы жер» Казахстанская ипотечная компания (КИК) объявила о старте субсидирования кредитов по ипотеке для граждан Казахстана. Как сообщила компания, ведутся переговоры с банками страны о выдаче субсидируемых займов по программе. Но уже достигнуты договоренности с 7 банками — Банком ЦентрКредит, АТФБанком, Сбербанком, Bank RBK, Цеснабанком, Жилстройсбербанком, TengriBank.

FORBES . KZ . «Отсутствие туалетов — самый острый вопрос туристической отрасли РК?» — 20-21 июня в Алматы проходит III Международный гостиничный форум, где активно обсуждаются вопросы туристической отрасли. Девушка Сильвия недавно приезжала из Каталонии в Алматы, и друзья решили показать ей главную достопримечательность – горы. После непродолжительного пребывания в Бутаковском ущелье Сильвия спросила: а где здесь биотуалеты?

VLAST . KZ . «Селфи с президентом: Nokia, сауна, ролики – журналисты пообщались с главой Финляндии» — В последнее время президенты разных стран – частые гости в столице Казахстана. Каждую неделю один из глав государств приезжает с официальным визитом в Астану и, в рамках обязательной программы, посещает международную выставку ЭКСПО. Но куда реже они выходят пообщаться с прессой. Максимум – делают небольшие заявления для прессы. Исключением стал визит главы Финляндии Саули НИИНИСТЁ, который провел большую пресс-конференцию, а у казахстанских журналистов появилась возможность, что называется, «оторваться».

EXCLUSIVE . KZ . «Синдром ОМС: плати или умри» — В Казахстане вступает в силу закон об обязательном социальном медицинском страховании. Больше всех по этому поводу переживают работодатели, потому как уже с 1 июля 2017 года закон обязывает их ежемесячно выплачивать 1 процент от заработной платы за каждого подопечного. Но на деле волноваться должны все, ведь вскоре и сами работники будут вынуждены делиться заработком.

«Мигранты в Алматы: 342 млн тенге налогов и ни одного особо тяжкого преступления» — В Алматы миграционная полиция в 2017 году выдала 12 351 разрешение на работу для мигрантов, при этом, было продлено разрешение 6 431 приезжему. Всего же с начала года в городской бюджет поступило налогов от иностранных работников на сумму свыше 342 миллионов тенге. По данным городского ДВД, по сравнению с прошлым годом, число приезжающих в Амлаты на работу иностранцев заметно выросло и продолжает расти.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ, советник председателя Нацбанка РК – «Децильные группы и "средние" доходы казахстанцев» — Общество перестаёт верить статистике, так как динамика среднего дохода в ощущениях населения противоречат публикуемой динамике официального среднего дохода.

Асель МУКАШЕВА – «Почему "перуашевки" — это неплохая идея» — Советский эксперимент не удался, а в США и Западной Европе стали жить в коммуналках с общими туалетами и кухнями.

«Что такое усеновщина? Объясняют психолог, юрист и политолог» — Максат УСЕНОВ уже фактически в общественном сознании стал символом безнаказанности. Усеновщина – это нарицательное понятие, но существует оно уже давно, Максат лишь невольно дал ему название. Мы попытались разобраться в том, что такое усеновщина как социокультурный феномен и в чём скрываются её причины.

365 INFO . KZ . «Преданные жены по-казахстански: как женщины защищают своих мужчин» — Почти каждый крупный арест в Казахстане сопровождается выступлением жен, дочерей и подруг задержанных людей. Женщины считают своим долгом высказаться именно через социальные сети. Изменило ли это хоть что-то?

««Гульжан, одумайся!» — Ергалиеву хотят помирить с Жакияновыми» — Аксакал казахской литературы, писатель Габбас КАБЫШУЛЫ пытается примирить журналистку Гульжан ЕРГАЛИЕВУ с семьей ЖАКИЯНОВЫХ — Галымжаном и Карлыгаш. Ергалиева безуспешно пытается взыскать с бывших друзей миллион долларов — писатель считает, что надо забыть об этом.

«Разозленный Мухтар Шаханов насчитал 56 «своих» страниц в соцсетях» — Поэт говорит, что за всю жизнь ни слова не написал в Интернете — просто не пользуется им. И обещает засудить тех, кто хочет заработать на его имени.

SPUTNIKNEWS . KZ . «"Жду извинений": Палмер добивается правды по ЭКСПО на международном уровне» — Корреспондент американского издания Foreign Policy Джеймс ПАЛМЕР решил осветить всемирную выставку в Астане еще месяц назад, но тогда он и не предполагал, что станет объектом пристального внимания в Казахстане. Его критическая статья о недостатках ЭКСПО вызвала неоднозначную реакцию у общественности, которая поделилась на два лагеря. Одни называли материал "заказным", другие — правдой-маткой. В интервью своему "печатному оппоненту" и коллеге Джеймс признался, что за всю его профессиональную карьеру такого казуса, как на ЭКСПО-2017, с ним не случалось.

«Журналиста Джеймса Палмера пригласили вновь приехать в Астану» — Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен АБАЕВ пригласил автора скандальной статьи об ЭКСПО Джеймса ПАЛМЕРА в Астану. "Если он (Палмер — ред.) приезжал, мы только рады этому. Мы приглашаем господина Палмера, чтобы он еще раз приехал, посмотрел, как на самом деле обстоят дела на ЭКСПО с учетом времени, которое прошло после этого", — сказал Абаев журналистам.

MATRITCA . KZ . Данияр МЕЙРХАН, начальник местной полицейской службы Шымкента – «Таких угроз в свой адрес я еще не слышал ни от кого» — Вчера у меня состоялся очень интересный разговор с одним из таких людей, который является одним из высокопоставленных руководителей. Не могу пока придать огласке все детали этой встречи. Таких угроз в свой адрес я еще не слышал ни от кого, а тем более от руководителя такого уровня, призванного защищать закон. Невообразимо в наше время, но есть люди, которые всерьёз полагают, что они выше закона в конкретной местности и что даже их кураторы им не указ.

IA — CENTR . RU . «Казнет: от «Навигатора» до блогерской вакханалии. Ч.2» — Одно время в Казахстане началась блогерская вакханалия. Явление в высшей степени искусственное. В отличие от Рунета, Казнет не обладает количественными показателями, позволяющими политическим блогерам или командам блогеров иметь финансовую независимость за счет своих подписчиков или рекламных контрактов. Поэтому все пишущие на политические темы (здесь особняком стоят экологические активисты) в том или ином виде «разобраны» между грантодателями, спецслужбами, АП, властно-финансовыми группами и другими игроками, обладающими необходимыми финансовыми ресурсами.

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