Астана. 21 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании в среду одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле».

«Проект закона разработан в целях дальнейшего совершенствования системы государственного аудита», — говорится в заключении профильного мажилиса.

Данные поправки инициированы депутатами парламента.

Как отмечается, на основе оценки деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора улучшен правовой механизм, способствующий дальнейшему повышению эффективности использования и управления государственными средствами и активами государства.

«Усилена ответственность по итогам проведенных проверок, а также внедрен институт рекомендаций, которые станут следующим этапом профессионализации государственных аудиторов», — указывается в заключении.

По данным комитета, совершенствование законодательства в сфере государственного аудита и финансового контроля будет осуществляться путем улучшения порядков проведения государственного аудита, электронного государственного аудита, предварительного аудита, отзыва государственного сертификата, улучшения кадрового состава органов государственного аудита и финансового контроля, а также устранения правовых пробелов.

В настоящее время в рабочую группу поступило более 40 предложений.