Среди задержанных браконьеров в ЗКО оказался инспектор «Охотзоопрома»

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Уральск. 21 июня. КазТАГ — В Казталовском районе Западно-Казахстанской области сотрудниками УБОП, УБН, следственного управления, СОБР, местной полицейской службы задержаны пятеро браконьеров, охотившиеся на сайгу, сообщает ДВД области.

«Всего задержаны пять человек, из них двое водворены в ИВС. Среди задержанных есть и старший инспектор «Охотзоопрома» (РГКП «ПО «Охотзоопром» — КазТАГ)», — сообщил на пресс-конференции начальник отдела следственного управления ДВД ЗКО Махамбет Темирбаев.

При этом он отметил, что у одного из подозреваемых в ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято свыше 270 рогов сайги, деньги в сумме Т1,2 млн, охотничьи ружья, боеприпасы, снегоходы, несколько автомашин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». 

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