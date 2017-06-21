Астана. 21 июня. КазТАГ — В первый день проведения единого национального тестирования у поступающих изъяли более 22 тыс. запрещенных предметов, сообщает пресс-служба министерства образования РК.

«В первый день сдачи тестирования было изъято — 22 696 запрещенных предметов. За нарушения из аудиторий были удалены 3 поступающих, а их результаты были аннулированы», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что 20 июня (первый поток) в ЕНТ приняли участие 15862 (96,3%) поступающих из 16468 подавших заявления. Из них с казахским языком обучения -12633, русским — 3229 человек. ЕНТ проводилось в 42 пунктах. Средний балл составил 75,53.

Напомним, ЕНТ стартовало 20 июня и продлится до 27 июня.