Компании по страхованию жизни, предлагающие «продукт будущего» - пенсионный аннуитет, становятся все больше похожими на финансовые пирамиды. Все риски несут и оплачивают клиенты

Мой товарищ решил купить пенсионный аннуитет. Ему 55 лет, есть достаточные пенсионные накопления, и он сегодня – легкая добыча для компаний по страхованию жизни, продающих этот финансовый продукт. Конфиденциальная информация о потенциальных клиентах у них имеется, она, видимо, в открытом доступе для «особенно приближенных», и потому они активно названивают, беспокоят, увещевают.

«Мне обещают выплатить 10-15% от стоимости аннуитета сразу», — говорит товарищ. Ему это нравится. Потому что в накопительную пенсионную систему не верит, в то, что когда-нибудь будет получать «достойную пенсию» — тоже. До официальной пенсии еще долгие 8 лет, за эти годы можно, конечно, накопить еще, но доходность на пенсионные активы, увы, слишком низкая, да и на его персональный счет регулярно начисляется убыток, получаемый ЕНПФ от инвестиций в плохие, дефолтные бумаги.

В общем, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Можно получить некую сумму на руки сразу, а также, начиная с момента приобретения аннуитета, рассчитывать на начисление ежемесячного содержания в размере минимальной пенсии. Например, в 2017 году это будет почти 338 тыс. тенге…

До 2013 года, когда был объявлен мораторий на заключение договоров пенсионного аннуитета из-за консолидации всех пенсионных портфелей в ЕНПФ, покупатели аннуитетов могли запросто «вытащить» до 80% своих пенсионных накоплений. По сути, компании по страхованию жизни (КСЖ) на глазах становились конторами по обналичиванию средств, предназначенных для старости.

Сейчас все поменялось. Им законодательно запрещено выплачивать какие-либо «вознаграждения» из денег клиентов. Но КСЖ и тут нашли лазейку. Сегодня они, рекрутируя людей с достаточными накоплениями на покупку аннуитета и достигших требуемого возраста, продолжают заманивать пряниками, обещая 10-15% за подписание аннуитетного договора от его стоимости. Эти бонусы они платят из своих средств!

Казалось бы, вот это альтруизм! Но здесь, конечно, его нет. Тут свои соображения. Пробелы в законодательстве позволяют это делать легко.

По данным на 1 декабря 2016 года, бесспорным лидером на рынке аннуитетного страхования была компания Халык-Life, сумевшая привлечь 5,837 млрд. тенге. Козкоммерц- Life на втором месте – 4,693 млрд. тенге. В активе Номад Life – 4,367 млрд. тенге. КСЖ Grandes в классе аннуитетного страхования аккумулировала 3,053 млрд. тенге, Азия- Life – 1,461 млрд. тенге. Меньше других активна Государственная аннуитетная компания (ГАК) – всего 0,755 млрд. тенге.

В 2017 году рынок аннуитетного страхования существенно просел. Практически у всех компаний сократились объемы премий по этому классу в два и более раз, а ГАК даже ушел в минус.

Естественно, в таких условиях, чтобы жить и выживать, аннуитеты нужно делать более привлекательными. Да, компании платят бонусы из своих средств, но если рынок сойдет на нет, то на поверку окажется, что все оплачено за счет клиентов.

В частности, потенциальный покупатель аннуитета несет риск одномоментно потерять свои сбережения, если страховая компания вдруг прекратит свое существование.

Дело в том, что пенсионный продукт никак не застрахован. С мая 2015 года компании по страхованию жизни, имеющие право продажи пенсионных аннуитетов, не являются участниками фонда гарантированных страховых выплат. Теперь, в случае возникновения крупных убытков, банкротства или ликвидации страховой компании, ее обязательства перед клиентами не возмещаются фондом.

КСЖ это особенно не афишируют, делая акцент лишь на том, что «к вопросу выбора страховой компании следует отнестись со всей серьезностью». Звучат рекомендации ориентироваться на надежность акционеров страховой компании, ее финансовую устойчивость и репутацию. Однако опыт показывает, что ни один из этих параметров не является статичным – сколько более серьезных финансовых институтов исчезло с рынка за последние годы, которые, на первый взгляд, являлись оплотом стабильности.

«Сегодня чиновники еще как-то регулируют этот рынок, в ручном режиме, при объединении материнских структур – банков, объединяются и активы страховых компаний, и, казалось бы, все надежно. Но ситуация на финансовом рынке стремительно ухудшается, и есть ли будущее у пенсионных аннуитетов, большой вопрос. Все зависит от масштабов катастрофы, которая может произойти», — комментирует ситуацию эксперт пенсионного и страхового рынка на условиях анонимности. То есть, никаких гарантий для людей, кто уже приобрел или будет покупать пенсионный аннуитет, нет.

Профессиональные участники аннуитетного страхования уверены, что существует лишь один путь для роста привлекательности этого сегмента: необходимо вернуть возможность единовременных выплат клиентам при заключении договора аннуитета. Сегодня клиенты покупают аннуитеты, а та сумма накоплений, которая превышает стоимость аннуитета, остается на счете в ЕНПФ, распоряжаться ею невозможно. Правда, надежды, что будут приняты решения в таком ключе, нет. Поэтому рынок пенсионных аннуитетов обречен…

ПЕНСИОННЫЙ АННУИТЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

При достаточности пенсионных накоплений на покупку пенсионного аннуитета имеют право:

мужчины по достижении – 55 лет

женщины по достижении – 50 лет

Для женщин в последующие годы будет повышаться минимальный возраст для покупки пенсионного аннуитета:

с 1 января 2018 года – 50,5 года

с 1 января 2019 года – 51 года

с 1 января 2020 года – 51,5 года

с 1 января 2021 года – 52 лет

с 1 января 2022 года – 52,5 года

с 1 января 2023 года – 53 лет

с 1 января 2024 года – 53,5 года

с 1 января 2025 года – 54 лет

с 1 января 2026 года – 54,5 года

с 1 января 2027 года – 55 лет

Стоимость пенсионного аннуитета, млн. тенге

2013 2014 2015 2016 2017 Мужчины, 55 лет 2,7 5,2 5,2 6,36 6,933 Женщины, 50 лет 3,3 7,3 7,3 8,92 9,725

Ежемесячный минимальный объем выплат из компаний по страхованию жизни не может быть ниже уровня минимальной пенсии: в 2017 году – 28 148 тенге.

Периодичные страховые выплаты осуществляются ежемесячно, ежеквартально или один раз в год.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на