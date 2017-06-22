Алматы. 22 июня. КазТАГ — В медицинские учреждения обратились 7 человек после ДТП с участием двух автобусов в Алматы, сообщила пресс-служба управления здравоохранения города.

«На место ДТП выехали пять бригад «скорой» медицинской помощи. За медицинской помощью обратились семь человек, из них двое детей и пятеро взрослых», — говорится в сообщении в четверг.

Дети были доставлены в центр детской неотложной медицинской помощи, где им была оказана необходимая помощь с привлечением необходимых специалистов. После оказанной помощи их направили на дальнейшее амбулаторное лечение.

Кроме того, 2 пострадавших были доставлены в больницу скорой неотложной помощи и центральную городскую клиническую больницу. Еще трое взрослых были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь с привлечением необходимых специалистов, показаний для госпитализаций не было, после оказанной помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение.

Напомним, авария произошла сегодня по ул. Тобаякова недалеко от пересечения с ул. Сейфуллина. Два автобуса ехали друг другу навстречу, после столкновения по инерции один автобус отлетел и ударил в угол дома.