Алматы. 22 июня. КазТАГ – Специальная группа МВД направлена для расследования аварии в Актюбинской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

«Учитывая серьезность и тяжесть последствий ДТП, для проведения служебного расследования с установлением причин и условий происшествия МВД в область направлена специальная группа во главе с начальником отдела Комитета административной полиции», — сказал А. Садубаев в четверг.

Напомним, сегодня, 22 июня в 10.20 в Айтекебийском районе Актюбинской области на а/д Самара-Шымкент произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса Mercedes. В автобусе находились 52 человека, из них 50 граждан Узбекистана и 2 граждан РК. Автобус следовал по маршруту Волгоград РФ-Шымкент. В результате опрокидывания погибли 9 граждан Узбекистана, также доставлены в больницу — 18 человек, 17 из которых граждане Узбекистана и 1 гражданин РК