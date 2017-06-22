Более Т1,5 млрд взыскано с недобросовестного застройщика ЖК «Коктал-2» в Астане

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Алматы. 22 июня. КазТАГ — Более Т1,5 млрд взыскано с недобросовестного застройщика жилкомплекса «Коктал-2» в Астане, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«21 июня 2017 года решением Алматинского районного суда Астаны удовлетворено исковое заявление прокурора города, внесенное в защиту более 200 членов ЖСК «Жаңа Коктал», — говорится в сообщении в четверг.

Так, с недобросовестного застройщика ЖСК «Төленді» и А. Байжуманова — собственника земельного участка и одновременно председателя ЖСК — взыскана сумма в размере Т1 млрд 655 млн.

«Недостроенный жилой комплекс «Коктал-2» с земельным участком, готовность которого составляет около 85-90%, передан вновь образованному ЖСК «Жаңа Коктал», -заверили в надзорном органе.

Решение суда направлено на немедленное исполнение.

«После получения судебного акта ЖСК «Жаңа Коктал» будет начата процедура по регистрации данного комплекса в органах юстиции. По завершении указанных мероприятий у ЖСК появится право самостоятельно достроить объект, в том числе путем привлечения инвесторов», — заключили в прокуратуре.

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