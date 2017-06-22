Назарбаев призвал госслужащих строгого соблюдать этические нормы в своей деятельности

Новости 105 0

Астана. 22 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с победителями республиканского конкурса «Лучший государственный служащий» и поздравил сотрудников госорганов с победой, сообщает пресс-служба главы государства.

«Без создания конкурентоспособной госслужбы невозможно достижение главной цели – построение процветающего Казахстана. При этом важно сохранять высокий облик государственного служащего. Вы находитесь в авангарде реформ, во многом именно от вашей продуктивной деятельности зависит успех и процветание нашей страны. Уверен, что вы и впредь будете преданно служить государству, честно трудиться во благо нашего народа», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Президент также подчеркнул, что миссия государственной службы заключается в преданном служении народу и эффективном отстаивании национальных интересов страны. 

Н. Назарбаев отдельно остановился на мерах по системной трансформации госаппарата в контексте повышения глобальной конкурентоспособности Казахстана.

«Продолжается формирование открытого государства. Создан единый провайдер государственных услуг – госкорпорация «Правительство для граждан». Ежегодно руководители центральных и местных исполнительных органов отчитываются перед населением», — добавил глава государства.

Президент также отметил результаты внедрения нового формата госслужбы на принципах меритократии и транспарентности.

«Законодательно закреплена оплата труда служащих по результатам, а также регулярное повышение квалификации и профессиональных навыков. Казахстан внедряет принципы стран ОЭСР в сфере госууправления. Укреплена стабильность госаппарата –  в два раза снизилась сменяемость на государственной службе. Переводы сократились в 18 раз, а увольнения – в два раза», — заключил Н.Назарбаев.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Назарбаев открыл работу EXPO-2017 в Астане
  2. Казахстан готов и дальше развивать сотрудничество с Испанией – Назарбаев
  3. Назарбаев получил приглашение от главы Туркменистана на V Азиатские игры в Ашхабад
  4. В Казахстане амнистия применена к 26 тыс. осужденных, освобождены 1200 человек – Назарбаев
  5. Назарбаев надеется на скорейшее установление взаимопонимания в исламском мире

Новости партнеров

Загрузка...