Астана. 22 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с победителями республиканского конкурса «Лучший государственный служащий» и поздравил сотрудников госорганов с победой, сообщает пресс-служба главы государства.

«Без создания конкурентоспособной госслужбы невозможно достижение главной цели – построение процветающего Казахстана. При этом важно сохранять высокий облик государственного служащего. Вы находитесь в авангарде реформ, во многом именно от вашей продуктивной деятельности зависит успех и процветание нашей страны. Уверен, что вы и впредь будете преданно служить государству, честно трудиться во благо нашего народа», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Президент также подчеркнул, что миссия государственной службы заключается в преданном служении народу и эффективном отстаивании национальных интересов страны.

Н. Назарбаев отдельно остановился на мерах по системной трансформации госаппарата в контексте повышения глобальной конкурентоспособности Казахстана.

«Продолжается формирование открытого государства. Создан единый провайдер государственных услуг – госкорпорация «Правительство для граждан». Ежегодно руководители центральных и местных исполнительных органов отчитываются перед населением», — добавил глава государства.

Президент также отметил результаты внедрения нового формата госслужбы на принципах меритократии и транспарентности.

«Законодательно закреплена оплата труда служащих по результатам, а также регулярное повышение квалификации и профессиональных навыков. Казахстан внедряет принципы стран ОЭСР в сфере госууправления. Укреплена стабильность госаппарата – в два раза снизилась сменяемость на государственной службе. Переводы сократились в 18 раз, а увольнения – в два раза», — заключил Н.Назарбаев.