Для кызылординских участковых полицейских оборудуют стационарные пункты по евростандарту

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Кызылорда. 22 июня. КазТАГ — В Кызылорде для участковых полицейских оборудуют стационарные пункты из стекла и пластика, сообщает пресс-служба акима Кызылординской области.

«Совместно с местными исполнительными органами и органами прокуратуры в Кызылорде внедряются стационарные пункты полиции по европейскому стандарту. Состоялось открытие одного из них, всего в городе будут установлены 14 таких пунктов, в которых созданы все необходимые условия для работы сотрудников полиции. Объект оснащен современным оборудованием, компьютером, а также специальной базой МВД», сказали в пресс-службе.

В прокуратуре области прокомментировали нововведение как задуманное в рамках специального проекта.

«Прокуратурой области разработан ряд проектов по профилактике правонарушений, в том числе проект «Полиция ближе к народу». Участковые инспектора полиции практически круглосуточно работают с людьми на обслуживаемой территории, как правило, раньше других подразделений приходят на помощь населению, постоянно занимаются профилактикой преступлений. До этого опорные пункты полиции работали в основном в многоэтажных домах или в приспособленных помещениях. Эти обстоятельства не позволяли участковым инспекторам в полной мере осуществлять планомерную работу с населением по части профилактики правонарушений, оперативно реагировать на сообщения граждан. И цель нашего проекта – «вытащить» участковых инспекторов на видные места для оперативности», — рассказал прокурор Кызылординской области Халидулла Дауешов.

Как он отметил, круглосуточное функционирование данных постов «обеспечит эффективную охрану общественного порядка в областном центре».

Кроме того, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил сотрудников департамента внутренних дел с профессиональным праздником и вручил им ключи от 69 автомобилей марки Toyota Corolla.

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