Астана. 22 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании в четверг приняли закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы».

«Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, входящих в сферу действия закона РК «О государственной образовательной накопительной системе», — говорится в заключении профильного комитета сената.

При этом отмечается, что проектом закона вносятся изменения и дополнения по ряду направлений. Поправки направлены на реализацию права на получение премии государства по приоритетной категории (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе достигшие совершеннолетия, но не более чем до достижения 23-летнего возраста) путем расширения перечня государственных органов, уполномоченных на подтверждение отнесения вкладчиков к приоритетной категории.

Также предусматривается обеспечение сохранности бюджетных средств в виде премии государства путем введения запрета на безакцептное списание премий государства по образовательным вкладам по любым видам задолженностей вкладчиков.

«В то же время предлагается возможность начисления премии государства, а также возврат излишне начисленных премий государства, за предыдущие периоды», — поясняется комитетом.

Кроме того, проектом закона предлагается расширение перечня банков-участников ГОНС путем отмены требования к ним по наличию филиалов в областных центрах и городах Астана и Алматы.