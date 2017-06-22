Астана. 22 июня. КазТАГ — Непривитому ребенку не могут отказать в приеме в детский сад и в школу, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Отказать в приеме ребенка в детсад и в школу без прививки никто права не имеет. По Конституции образование у нас гарантировано, и нормативных актов, запрещающих прием, у нас нет», — сказал Е.Биртанов, отвечая на вопрос в ходе отчетной встречи с населением в четверг.

По его словам, требования о вакцинации детей носят рекомендательный характер.

«Нам необходимо вести разъяснительную работу, объяснять все плюсы вакцинации, чтобы родители, которые несут полную ответственность за здоровье своих детей, понимали ее необходимость», — подчеркнул Е.Биртанов.

Также он отметил, что в настоящее время растет количество тех, кто оказывается прививать своих детей: 45% отказов идет по личным убеждениям, 43% — по религиозным, 6% — из-за сомнений в качестве вакцины, еще 6% — после публикации негативной информации о вакцинации в СМИ.

«Вместе с этим в 2016 году охват вакцинацией, проводимой бесплатно, достиг 95%, что соответствует критериям ВОЗ, все процедуры проводятся в соответствии с международными стандартами», — добавил Е.Биртанов.