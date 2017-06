Джеймс Палмер из журнала Foreign Policy в своей статье утверждал, что в то время, когда он посещал Expo, «во многих павильонах не было никого, кроме сотрудников». Министр информации РК заявил, что Палмер виновен в том, что делал «не соответствующее действительности заявление и неверно истолковывал факты»

Издание Sun Daily со ссылкой на информационное агентство AFP опубликовало статью под названием «Kazakh energy expo sapped by rows over costs, visitors» — «Имидж казахского Expo под лозунгом «Энергия будущего» подрывается спорами по поводу расходов и посетителей».

В ней говорится так: «Казахстан искал себе место под солнцем, когда он взялся проводить яркую международную энергетическую выставку, но разногласия касательно количества посетителей усиливают критический настрой, который зиждется на представлении, что образцовое мероприятие стоимостью в миллиарды – это деньги, выброшенные на ветер.

Президент России Владимир Путин и король Испании Фелипе VI были в числе высокопоставленных лиц, которые присутствовали на торжественном открытии Expo под лозунгом «Энергия будущего», состоявшемся 9 июня в Астане, футуристической новой столице этой центрально-азиатской страны.

Но по прохождении немногим более недели после начала работы мероприятия разгорелись новые споры, поскольку провайдеры интернет-услуг в стране, похоже, заблокировали издающийся в Вашингтоне журнал Foreign Policy вслед за появлением там статьи, в котором утверждается, что посетителей не так уж много, тогда как власти вступили в противоречие с автором.

Коррупционные скандалы и экономический кризис омрачали решение постсоветского Казахстана провести выставку в образцовом городе Астане, поездка в которую из большинства европейских и азиатских столиц обходится дорого.

Однако официальные представители страны продолжают восхвалять Expo 2017 как брендинговый успех.

«Люди называют Астану городом будущего. Ну, эта (выставочная) зона станет чем-то вроде города будущего внутри города будущего», — сказал мэр Астаны Асет Исекешев, беседуя с корреспондентом информационного агентства AFP в своем кабинете.

«В районе, где сейчас находится выставка, в последующем будут размещены музей и центры технического и финансового совершенства. Эти центры могут служить на благо города, страны и, надеюсь, всего региона», — добавил он.

Стакан наполовину пустой?

Когда корреспондент AFP посетил территорию Expo на окраине Астаны 10 июня, то есть в тот день, когда оно открылось для публики, у него при виде больших очередей у крупных павильонов сложилось впечатление, что выставка хорошо посещается. Однако журналисты, которые посетили Expo на следующий день, в том числе и фотограф AFP, сообщили о резком спаде посетительского количества вопреки сделанному казахскими властями в понедельник заявлению о том, что уже свыше 86 тысяч человек посетило главный павильон выставки.

Джеймс Палмер, редактор журнала Foreign Policy по Азии, в своей статье под названием «Kazakhstan Spent $5 Billion on a Death Star and It Doesn't Even Shoot Lasers» утверждал, что в то время, когда он посещал Expo, «во многих павильонах не было никого, кроме сотрудников».

Министр информации этой чувствительной к пиару страны, который отрицал дачу указания на блокирование сайта журнала Foreign Policy, заявил, что Палмер был виновен в том, что делал «не соответствующее действительности заявление и неверно истолковывал факты».

Палмер даже был вынужден реагировать на утверждения организаторов выставки, что он не посещал Казахстан, выложив в Сети фотографию своего паспорта с указанием въездных и выездных отметок, а также снимок билета на мероприятие».

