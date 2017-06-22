Астана. 22 июня. КазТАГ — Майор получил смертельное ранение во время тактических занятий в здании службы спецназначения КНБ РК, сообщила пресс-служба комитета.

«22 июня во время проведения плановых тактических занятий в учебно-тренировочном здании службы специального назначения «А» КНБ произошла нештатная ситуация, при которой получил огнестрельное ранение находившийся при исполнении служебных обязанностей инструктор майор «К.Е.», — говорится в сообщении КНБ.

Как отметили в комитете, майор был незамедлительно доставлен в городскую больницу Астаны, где, не приходя в сознание, скончался.

По данному факту совместно с органами внутренних дел проводится расследование.