Назарбаеву доложили о дальнейшей координации и планировании процесса разработки Карачаганака и Кашагана

Новости 84 0

Астана. 22 июня. КазТАГ — В рамках участия в работе пленарного заседания совета иностранных инвесторов глава государства Нурсултан Назарбаев провел совместные переговоры с рядом глав международных компаний, сообщила пресс-служба президента РК.

«Н.Назарбаев побеседовал с главным исполнительным директором компании «Эни С.п.А.» Клаудио Дескальци, главным исполнительным директором концерна «Ройял Датч Шелл» Бен ван Берденом и президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

«В ходе переговоров были обсуждены ключевые направления деятельности компаний в нефтегазовой сфере страны, а также рассмотрены актуальные аспекты дальнейшей координации и планирования процесса разработки месторождений Карачаганак и Кашаган», — указано в информации.

Руководители компаний отметили продуктивный характер работы совета иностранных инвесторов и выразили благодарность президенту за благоприятный инвестиционный климат в Казахстане, заключается в сообщении.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Стоимость проекта расширения Карачаганака с $9 млрд сокращена вдвое — PSA
  2. В Астане заявили о необходимости разработки новой стратегии ЦАРЭС
  3. Пятая встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 4-5 июля – МИД РК
  4. Блокада Катара не отразится на нефтегазовом секторе страны, заявляют в госнефтекомпании
  5. В Казахстане стартовало ЕНТ. На контроль за выпускниками брошены все допустимые виды техники

Новости партнеров

Загрузка...