Петропавловск. 22 июня. КазТАГ — Первые торги по продаже ботанического сада Петропавловска признаны несостоявшимися, сообщается на сайте реестра госимущества министерства финансов РК.

Аукцион сорвался из-за недостаточного количества потенциальных участников – менее двух.

По условиям торгов, их участники должны заплатить гарантийный взнос в размере Т40 млн. Главное же условие тендера – сохранение профиля деятельности предприятия как имущественного комплекса на весь период его существования.

Как сообщалось, в начале июня отдел финансов акимата Петропавловска официально известил о проведении тендера по продаже ГККП «Кызылжар оранжереясы».

О том, что предприятие включено в список объектов приватизации, стало известно в феврале 2017 года, однако руководство сада выступило против и коллектив ГККП «Кызылжар оранжереясы» обратился к акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову с просьбой исключить предприятие из перечня объектов приватизации.

Директор предприятия Артур Рязапов при этом сослался на письмо из министерства сельского хозяйства РК за подписью вице-министра Ерлана Нысанбаева. Последний указал, что включение этого предприятия в перечень организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, противоречит закону РК «Об особо охраняемых природных территориях».

«В соответствии со статьей 14 закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» государственные ботанические сады являются особо охраняемыми природными территориями и образуют общую систему сохранения биоразнообразия. Кроме того, в соответствии с протокольным поручением президента РК от 12 июня 2015 года акимам областей и городов дано поручение по созданию зеленых зон населенных пунктов, для чего акиматами разработаны региональные планы озеленения. В данном случае имеется готовый бесценный для горожан зеленый уголок, приватизация которого может привести к его потере», — говорилось в письме.

Однако уникальную оранжерею, где растут более 2 тыс. видов редких растений, местные власти все же выставили на торги. При этом главный агроном сада и его создатель Равиль Рязапов сразу предсказал судьбу аукционов.

«Вряд ли этот объект кто-то купит, если не будет видеть выгоды в виде возможности открыть здесь ресторан или развлекательный комплекс. Ведь по правилам после трех неудачных торгов предусмотрена ликвидация предприятия. При этом более 2 тыс. видов уникальных растений уйдет под топор. Ведь имущественный комплекс, который выставлен на торги, принадлежит государству, а все растения находятся в частной собственности. Пока их законному владельцу никаких предложений о продаже не поступало, и это означает только то, что они никому не нужны», — резюмировал Р.Рязапов.