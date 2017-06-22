Астана. 22 июня. КазТАГ — 21 июня в Валенсии состоялось открытие почетного консульства Казахстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.
Согласно информации МИДа, почетным консулом Казахстана назначен представитель испанского бизнес-сообщества Кристиан Рожер.
В свою очередь он отметил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего укрепления политических и торгово-экономических связей между Казахстаном и Испанией.
В рамках визита казахстанской делегации состоялись также встречи с руководителем департамента международного сотрудничества правительства Валенсийского сообщества Жоаном Калабучем, руководством мэрии и торговой палаты Валенсии.comments powered by HyperComments