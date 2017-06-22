Астана. 22 июня. КазТАГ — 21 июня в Валенсии состоялось открытие почетного консульства Казахстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

Согласно информации МИДа, почетным консулом Казахстана назначен представитель испанского бизнес-сообщества Кристиан Рожер.

В свою очередь он отметил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего укрепления политических и торгово-экономических связей между Казахстаном и Испанией.