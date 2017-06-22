Астана. 22 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании в четверг приняли закон «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года».

«Протоколом предусматривается перенос железнодорожного пункта РК со станции «Бейнеу» на станцию «Оазис»», — говорится в заключении профильного комитета сената.

Как отмечается, также стороны договорились определить статус автомобильных пунктов пропусков «Капланбек», «Казыгурт» и «Атамекен» как международные (многосторонние) и круглосуточные.

Протоколом предусматривается открытие двусторонних (межгосударственных) пунктов пропуска «Целинный» и «Сырдарья», которые будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта, поясняется комитетом.

Данные поправки к соглашению совершены в Ташкенте 11 марта 2017 года и в Астане 14 марта 2017 года.