Астана. 22 июня. КазТАГ – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» кредит в размере $140 млн на разработку золоторудного месторождения «Кызыл» в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент КазТАГ.

В четверг в Астане в рамках 30-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов при президенте РК состоялось подписание кредитного соглашения по проекту «Кызыл». Документ подписали президент ЕБРР Сума Чакрабарти и уполномоченный представитель «Бакырчикского горнодобывающего предприятия» президент АО «Полиметалл УК» Игорь Финогенов.

По словам С. Чакрабарти, проект «Кызыл» является уже вторым проектом, подписанным в рамках нового интегрированного подхода ЕБРР к обеспечению экономической инклюзивности в энергетике и добывающих секторах Казахстана в сотрудничестве с правительством, а также частными и государственными компаниями. В рамках этого подхода, утвержденного советом директоров ЕБРР в мае 2017 года, выделяет до $1 млрд на проекты в секторах энергетики и природных ресурсов Казахстана, которые помогут в устранении системных барьеров, затрудняющих доступ молодежи и женщин к получению навыков и трудоустройству.

«В рамках этого подхода мы будем работать над тем, чтобы решить вопросы институциональных барьеров в трудоустройстве и в образовании женщин и молодежи, которые существуют именно в этих секторах», — уточнил С. Чакрабарти.

В соответствии с планом реализации этого финансируемого ЕБРР проекта большинство новых рабочих мест получат жители близлежащих населенных пунктов. После ввода данного объекта в эксплуатацию на нем будет задействовано около 1 тыс. человек, включая 400 новых рабочих мест.

Запасы месторождения «Кызыл» оцениваются в 7,3 млн унций золота со средним содержанием драгоценного металла в 7,7 гр на тонну и сроком эксплуатации в 22 года. Ожидается, что после вывода на полную проектную мощность производство составит более 300 тыс. унций золота в год, при этом добыча будет вестись открытым способом в течение первых 10 лет.

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» является 100-процентным дочерним предприятием Polymetal International PLC, которая занимается добычей драгоценных металлов, и акции которого котируются на биржах в Лондоне и Москве. Проект «Кызыл» расположен на северо-востоке Казахстана — в непосредственной близости от пос. Ауэзов Жарминского района Восточно-Казахстанской области и включает в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик.