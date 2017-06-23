Астана. 23 июня. КазТАГ – Нургуль Жигер . Численность казахстанцев достигла 18 млн, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Объявляю, что численность казахстанцев уже составляет 18 миллионов человек», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании V всемирного курултая казахов.

Также президент отметил, что ежегодно в нашей стране рождается 400 тысяч детей.