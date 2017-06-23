Алматы. 23 июня. КазТАГ — Владимир Радионов . Приблизительно такой совет дал министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе своей отчетной встречи с населением тому самому населению.

А вопрос, который задали министру, надо сказать, был нетривиальным.

«Моей супруге понадобилась консультация гастроэнтеролога. В поликлинике врача не оказалось, как мы потом выяснили, гастроэнтеролога командировали на 3 месяца на ЕХРО. Поэтому терапевт отправил нас в частную поликлинику платно — за 6 тыс. тенге. Как так получилось, что из-за EXPO мы жертвуем здоровьем наших граждан?» — спросили его из зала.

Но министр попытался сразу от EXPO дистанцироваться и подойти к проблеме, так сказать, в глобальном масштабе.

«Теоретически это могло бы быть и не EXPO, врача могли командировать на учебу, он мог уйти в отпуск. И вопрос в том, почему врача не оказалось, когда он нужен пациентам. Здесь два фактора. Объективный — просто нет специалиста. В таких случаях мы требуем от государственных клиник на аутсорсинге привлекать частных врачей, это практикуется. Но с другой стороны — вопрос стоимости. Государство имеет лимиты, и есть цены на услуги, которые мы покрываем. И поликлиника в этих случаях не может договориться с частным врачом о бесплатном приеме, потому что его услуга стоит дороже, чем может заплатить за нее государство. И тут два выхода: либо поликлиника отказывает, потому что врача нет физически, либо люди идут и сами платят», — ответствовал Е.Биртанов.

Впрочем, потом министр «вспомнил» о сути вопроса, но его «ремарка», как он выразился, прозвучала несколько странно: «Основная масса посетителей EXPO — это наши граждане, и командированные медработники обслуживают там наших граждан».

Интересная ремарка, если учитывать, что к ЕХРО мы готовились не неделю-другую, а несколько лет, и теоретически могли посчитать, сколько врачей и на какой период нужно туда командировать и как этот вопрос решить. Но, вероятно, практически недосуг было этим заниматься организаторам выставки, а минздраву — и подавно. Всем известно, что врачи у нас в большей массе — народ подневольный, и послать их на ЕХРО, а то и куда подальше, ничего не стоит. А что до того, что у этого врача на основном месте работы его пациенты без помощи останутся, до этого чиновникам дела нет. Согласитесь же, что «врача нет вообще» и «врача нет, потому что его куда-то командировали, а замену не предусмотрели» — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Вопрошающий министра о проблеме тоже таким ответом не удовлетворился и продолжил: «Представьте себе, есть такие люди, которые не могут позволить себе пойти в частную клинику. И вы не предлагаете никакой альтернативы на эти три месяца?».

Но Е. Биртанов уверен, что альтернатива есть — в его изложении она звучит как «заплатить самим». И снова министр продолжил гнуть про деньги: «Я не могу человека заставить работать, у нас нет обязательного труда, если его зарплата не устраивает, то он не будет там работать».

А как же в таком случае бесплатная медицина, гарантированный объем бесплатной медпомощи? То есть право врача не работать за мизер минздрав проигнорировать не может, а право пациента на помощь — запросто?

Повторимся еще раз: ЕХРО — это тот частный случай, когда все издержки можно было просчитать и минимизировать. Но не судьба…

В заключение министр здравоохранения порекомендовал подождать совсем недолго — каких-то полгода. По его словам, когда с нового года заработает система медстрахования, вопрос этот отпадет сам собой, потому что будет пересмотрен процесс тарифообразования за медуслуги, и частные клиники якобы будут удовлетворены тем, что им предложит государство.

Ну, а мы в свою очередь вернемся к сути вопроса — к оказанию медуслуг в условиях ЕХРО. И возьмем на себя смелость предложить решение следующим способом.