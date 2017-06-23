Астана. 23 июня. КазТАГ – Казахстан ни с кем не ведет переговоров по вопросу направления в Сирию своих военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Казахстан ни с кем не ведет переговоров по вопросу направления в Сирию своих военнослужащих. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов Астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе очередной встречи 4-5 июля в столице Казахстана», — говорится в комментарии МИДа, распространенном в пятницу.

При этом в МИДе отметили, что «предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом РК в процесс урегулирования сирийского кризиса».

«В любом случае, для нашей страны принципиально важным условием даже для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции Совета безопасности ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации», — отмечает МИД.

Ранее росСМИ сообщили, что российские власти ведут переговоры с Астаной и Бишкеком о возможном размещении в Сирии военных из Казахстана и Кыргызстана.