Астана. 23 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Доля казахстанского бизнеса в нефтесервисе 3-х крупных операторов РК составляет всего треть, сообщил генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.

«На долю трех крупных операторов (North Caspian Operating Company, «Тенгизшевройл» и Karachaganak Petroleum Operating — КазТАГ) приходится не менее 75% всего нефтесервиса, однако вовлечение казахстанского бизнеса в их проектах составляет лишь одну треть», — сказал Н. Жумагулов на брифинге в пятницу.

По его данным, согласно проведенному анализу, общий объем закупа нефтесервисных услуг по итогам 2016 года составил Т2 трлн 42 млрд, что на 55% больше по сравнению с 2015 годом (Т1 трлн 310 млрд).

«Благодаря стабильным ценам на нефть нефтедобывающие компании в конце года усилили программу бурения скважин, увеличив количество пробуренных скважин до 801 от прогнозируемых 665 скважин», — добавил он.