Глядя на полицейских, люди судят о государственной власти, напомнил Назарбаев

Астана. 23 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с сотрудниками органов внутренних дел в честь Дня полиции напомнил о доверии к полицейским, сообщила пресс-служба главы государства.

«Люди, глядя на вас, судят о государственной власти. В этой связи полицейский должен быть примером для всех. Уверен, что казахстанские полицейские будут и впредь прилагать все свои силы, опыт и энергию для успешного выполнения своего благородного долга», — приводятся слова Н.Назарбаева в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Он отметил, что на счету казахстанских полицейских немало примеров самоотверженности и подлинного героизма.

«Так, по сравнению с прошлым годом отмечается снижение преступности более чем на 15%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений достигла 72%. Значительно повысился уровень безопасности граждан на улицах наших городов и сел, в которых число преступлений снизилось более чем на 14%», — отметил глава государства.

Также Н.Назарбаев обратил внимание, что в условиях глобальной нестабильности как никогда важно доверие к полицейским.

«Модернизация общества и государства возможна только при вашем безукоризненном следовании служебному долгу и призванию. Поэтому мы сейчас в рамках принятых программ проводим работу по реструктуризации и реорганизации, в результате которых создана местная полицейская служба. Необходимо строго следить за соблюдением законности, прав и свобод граждан. Это один из ключевых факторов устойчивого и стабильного развития нашей страны. Современная эффективная полицейская служба способствует также повышению конкурентоспособности государства и народа», — подытожил президент.