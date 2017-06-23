В результате столкновения автобуса и троллейбуса в Алматы пострадали 8 человек

Алматы. 23 июня. КазТАГ – В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали 8 человек, сообщила пресс-служба управления здравоохранения города.

«На место ДТП (на пересечении пр. Абая с ул. Байтурсынова – КазТАГ) выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились восемь человек», — говорится в сообщении в пятницу.

Так, из 8 обратившихся, госпитализирован 1 человек.

«Одному пациенту была оказана медицинская помощь на месте, 5 пациентов были доставлены в городскую клиническую больницу №7, из них 1 пациент госпитализирован в отделение нейрохирургии с различными видами травм и сотрясением головного мозга, 4 пациентам была оказана необходимая медицинская помощь с привлечением необходимых специалистов и после оказанной помощи они были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлиники по месту проживания», — проинформировали в горздраве.

Еще 2 человека были доставлены в центральную городскую клиническую больницу, где после оказания необходимой помощи они были отпущены на амбулаторное лечение.

При этом отмечается, что среди обратившихся тяжелых пострадавших нет.

Авария произошла сегодня утром. Автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус. ДТП произошло на пересечении пр. Абая с ул. Байтурсынова. Как сообщили очевидцы, автобус на большой скорости двигался по проспекту Абая в восточном направлении.