Алматы. 23 июня. КазТАГ — Узбекистан окажет помощь пострадавшим своим гражданам в ДТП на трассе в Актюбинской области, пишет УзТАГ.

«Консульское управление МИД и посольство Республики Узбекистан в Казахстане предпринимают меры по установлению личностей и оказанию необходимой помощи пострадавшим», — говорится в сообщении со ссылкой на МИД Узбекистана.

Напомним, 22 июня в 10.20 в Айтекебийском районе Актюбинской области на а/д Самара-Шымкент произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса Mercedes. В автобусе находились 52 человека, из них 50 граждан Узбекистана и 2 граждан РК. Автобус следовал по маршруту Волгоград РФ-Шымкент. В результате опрокидывания погибли 9 граждан Узбекистана, также доставлены в больницу — 18 человек, 17 из которых граждане Узбекистана и 1 гражданин РК.

Позже для расследования аварии была направлена специальная группа МВД РК.