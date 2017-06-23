Казахстанцы могут находиться в Кыргызстане без регистрации 30 дней

Астана. 23 июня. КазТАГ – Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан, сообщила пресс-служба президента РК.

«Главой государства подписан закон РК «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством РК и правительством КР о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Как уже сообщалось, данным протоколом внесено изменение в ст.1 соглашения, согласно которому граждане государства одной стороны, временно пребывающие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации в компетентных органах стороны пребывания в течение 30 календарных дней.

При этом отмечается, что указанный срок исчисляется с даты въезда гражданина государства одной стороны на территорию государства другой стороны, подтвержденный миграционной картой и (или) отметкой органов пограничного контроля, представленной при въезде на территорию государства стороны пребывания.

Данное соглашение подписано в Астане в октябре 2016 года.