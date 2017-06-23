Три акционера вышли из капитала Казкоммерцбанка

Алматы. 23 июня. КазТАГ — Крупный акционер АО «Казкоммецбанк» (ККБ) Кенес Ракишев увеличил свою долю в банке до 86,09%, выкупив полные пакеты акций у трех акционеров ККБ, сообщила пресс-служба банка.

«ККБ сообщает о получении уведомления от своего крупного акционера К. Ракишева о выкупе им простых акций банка, принадлежащих АО «Qazaq Financial Group», Н. Субханбердину и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК)», — говорится в распространенном сообщении.

«Прямая доля К. Ракишева в ККБ выросла с 43,23% до 86,09%. АО «Qazaq Financial Group», Н. Субханбердин и ЦАИК полностью вышли из состава акционеров банка», — указано в сообщении.

Как поясняется, согласно условиям рамочного соглашения между правительством Казахстана (в лице министерства финансов РК), Национальным банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «БТА банк», ККБ, К. Ракишевым и АО «Народный Банк Казахстана» (Народный банк), заключенного 2 июня 2017 года, а также в рамках договора купли-продажи между Народным банком и К. Ракишевым о приобретении 86,09% простых акций ККБ, заключенного 15 июня 2017 года, К. Ракишев приобрел: у ЦАИК – 70 074 945 простых акций ККБ; у Н. Субханбердина – 47 800 962 простые акции ККБ; у АО «Qazaq Financial Group» – 223 922 790 простых акций ККБ в форме акций и глобальных депозитарных расписок.

Ранее в Народном банке сообщили, что банк намерен приобрести у К.Ракишева его акции ККБ, после того как он увеличит свою долю до 86,09%, выкупив акции у холдинга Qazaq Financial Group (28,1%), а также Нуржана Суханбердина (14,8%). Кроме того, Народный банк планировал приобрести 10,72% акций у ФНБ «Самрук-Казына» и по завершении этой сделки стать владельцем 96,8% акций ККБ.

В дальнейшем «Народный банк» рассчитывал рекапитализировать «Казкоммерцбанк» на Т185 млрд в соответствии с требованиями к достаточности капитала, установленными Национальным банком РК, из своих собственных ресурсов.

Завершение сделки запланировано на третий квартал 2017 года, но в любом случае не позднее конца этого года, уточнили в Народном банке.