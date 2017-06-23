Астана. 23 июня. КазТАГ — АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и итальянская Eni подписали cоглашение о передаче доли права недропользования по блоку Исатай на Каспии, сообщила пресс-служба КМГ.

«Данным соглашением предусматриваются условия передачи 50% права недропользования в контракте на совмещенную разведку и добычу в пользу Eni с целью проведения совместных операций по разведке и добыче углеводородного сырья на контрактной территории — участке Исатай, расположенном в казахстанской части Каспийского моря», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацкомпании.

Планируется, что после завершения оформления сделки и получения в соответствии с законодательством Казахстана разрешения государства, совместная операционная компания КМГ и Eni начнет исполнение рабочей программы и контрактных обязательств на участке Исатай, поясняется в сообщении.

Кроме того, между компаниями подписано соглашение об основных условиях совместной реализации индустриального инвестиционного проекта в Казахстане. Проект будет выбран и согласован сторонами исходя из приоритетов государственной инвестиционной политики, отмечается в сообщении.