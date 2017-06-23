В минюсте отчитались о защите финансовых интересов Казахстана на $17,4 млрд

Новости 48 0
Астана. 23 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Министерство юстиции Казахстана за 13 лет смогло защитить финансовые интересы страны на общую сумму $17,4 млрд, сообщил глава минюста Марат Бекетаев.
«В прошлом году Высокий суд правосудия Лондона принял решение в пользу Казахстана, отклонив иск монгольской компании на сумму $68,5 млн. Верховный суд Турции оставил без удовлетворения апелляционный иск гражданина Турции к Казахстану на сумму $10 млн. 8 марта Высоким судом правосудия Лондона вынесено решение в пользу Казахстана в судебном процессе по ходатайству ТОО «Руби РозАгрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года. В целом за последние 13 лет министерством юстиции обеспечена защита интересов республики в арбитражных и иностранных судах на общую сумму $17,4 млрд», — сказал М. Бекетаев на отчетной встрече с населением в пятницу.
Кроме того, глава минюста напомнил о недавнем решении Лондонского суда, которое оказалось в пользу казахстанской стороны.
«Совсем недавно, 6 июня, в английском суде было вынесено решение в пользу нашей страны на сумму более $500 млн. Суд согласился с нашими доводами о том, что в арбитражном деле против Казахстана могли иметь место факты мошенничества», — добавил М.Бекетаев.
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Т3,7 млрд составляет задолженность физлиц перед банками второго уровня в РК
  2. Возмещать казахстанцам рыночную стоимость земель при их изъятии под госнужды предлагают в минюсте
  3. 447 объектов на Т125,4 млрд приватизированы в Казахстане
  4. Международные резервы Казахстана в январе-мае выросли на 2,6% до $93,12 млрд
  5. Кыргызстан на саммите ШОС в Астане предложит создание финансовых механизмов организации

Новости партнеров

Загрузка...