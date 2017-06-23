Астана. 23 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Министерство юстиции Казахстана за 13 лет смогло защитить финансовые интересы страны на общую сумму $17,4 млрд, сообщил глава минюста Марат Бекетаев.

«В прошлом году Высокий суд правосудия Лондона принял решение в пользу Казахстана, отклонив иск монгольской компании на сумму $68,5 млн. Верховный суд Турции оставил без удовлетворения апелляционный иск гражданина Турции к Казахстану на сумму $10 млн. 8 марта Высоким судом правосудия Лондона вынесено решение в пользу Казахстана в судебном процессе по ходатайству ТОО «Руби РозАгрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года. В целом за последние 13 лет министерством юстиции обеспечена защита интересов республики в арбитражных и иностранных судах на общую сумму $17,4 млрд», — сказал М. Бекетаев на отчетной встрече с населением в пятницу.

Кроме того, глава минюста напомнил о недавнем решении Лондонского суда, которое оказалось в пользу казахстанской стороны.