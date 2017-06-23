Лишением водительских прав отделался сотрудник прокуратуры ЮКО за езду в нетрезвом виде

Шымкент. 23 июня. КазТАГ — Суд лишил прав сотрудника прокуратуры Южно-Казахстанской области за езду в нетрезвом виде, сообщил судья административного суда Шымкента Серик Ниязбек.

«Суд лишил прав сотрудника прокуратуры ЮКО за езду в нетрезвом виде. Нуржан Полатов три года не имеет права управлять автотранспортом», — озвучил С.Ниязбек.

Согласно материалам дела, сотрудника прокуратуры в ночь с 5 на 6 мая остановили сотрудники местной полицейской службы Шымкента. Мужчину остановили за то, что он проехал на красный сигнал светофора, а оказалось, что он был в нетрезвом состоянии.

Водитель сначала обратился с иском в суд и административные протоколы, под которыми он расписался, были признаны недействительны. Однако после вмешательства председателя Верховного суда Кайрата Мами дело взял на контроль председатель областного суда. В итоге, апелляционный суд признал протоколы законными и сегодня административный суд вынес свое решение.