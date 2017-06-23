Назарбаев наградил экс-президента Турции Гюля юбилейной медалью

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Астана. 23 июня. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился в Акорде с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем и наградил его юбилейной медалью в честь 25-летия независимости Казахстана, сообщила пресс-служба президента РК.

«Глава государства наградил экс-президента Турции юбилейной медалью «Қазақстан Тәуелсіздігіне 25 жыл», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Н. Назарбаев подчеркнул особый вклад экс-президента Турции в укрепление двусторонних связей и выразил признательность за его отношение к народу Казахстана.

«В свою очередь А.Гюль отметил большое значение усилий Казахстана в укреплении международной безопасности и мира, а также высоко оценил участие нашей страны в урегулировании сирийского конфликта», — отмечается в сообщении.

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