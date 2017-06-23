Астана. 23 июня. КазТАГ – Нургуль Жигер . Президент РК Нурсултан Назарбаев переизбран главой Всемирной ассоциации казахов, передает корреспондент агентства.

Главу государства избрали председателем президиума Ассоциации по итогам открытого голосования на V всемирном курултае казахов. В качестве своего заместителя президент Казахстана предложил кандидатуру Заутбека Турисбекова

«За годы независимости он (З. Турисбеков – КазТАГ) хорошо проявил себя на многих ответственных должностях, человек он опытный. В свое время руководил агентством по миграции и демографии, ответственным за переселение казахстанцев на родину, работал акимом Южно-Казахстанской области, министром внутренних дел, руководил агентством по делам госслужбы и, самое главное, он был послом в Узбекистане и России, где проживают самые многочисленные казахские диаспоры», — отметил Н. Назарбаев.

По результатам голосования кандидатура З. Турисбекова на посту заместителя главы Всемирной ассоциации казахов была одобрена.

Всемирная ассоциация казахов (ВАК) или Всемирное сообщество казахов — международная негосударственная организация республиканского значения, созданная в Алматы 29 сентября 1992 года по решению I Всемирного курултая казахов. На четырех всемирных курултаях казахов Н.Назарбаев был избран главой ассоциации.