Астана. 23 июня. КазТАГ – Нургуль Жигер . Проработать возможность трансляции казахстанских государственных телеканалов в сопредельных странах поручил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Сегодня вещание телеканала Kazakh TV охватывает большинство регионов проживания наших соотечественников. Однако этого недостаточно. Поручаю правительству рассмотреть возможность вещания государственных телеканалов (Казахстана – КазТАГ) в сопредельных государствах», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании V всемирного курултая казахов.

При этом глава государства отметил, что его поручение касается и периодической печати.