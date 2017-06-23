Транслировать гостелеканалы Казахстана в сопредельных странах предложил Назарбаев

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Астана. 23 июня. КазТАГ – Нургуль Жигер. Проработать возможность трансляции казахстанских государственных телеканалов в сопредельных странах поручил президент РК Нурсултан Назарбаев.
«Сегодня вещание телеканала Kazakh TV охватывает большинство регионов проживания наших соотечественников. Однако этого недостаточно. Поручаю правительству рассмотреть возможность вещания государственных телеканалов (Казахстана – КазТАГ) в сопредельных государствах», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании V всемирного курултая казахов.
При этом глава государства отметил, что его поручение касается и периодической печати.
По словам президента, соотечественники, которые находятся за пределами страны, хотят стабильно получать информацию о Казахстане.
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