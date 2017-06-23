Астана. 23 июня. КазТАГ — Компания Shell готова поделиться своим техническим опытом с АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) для изучения возможностей улучшения нефтеотдачи казахстанских месторождений, сообщила пресс-служба РД КМГ.

Как отмечается, РД КМГ, «Шелл Казахстан» (Shell) и ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» (НИИ ТДБ) подписали меморандум о сотрудничестве.

«В рамках меморандума РД КМГ и Shell (…) намерены изучить и, по возможности, реализовать ряд инициатив в нефтегазовой сфере с целью содействия по решению стратегических задач, стоящих перед группой компаний РД КМГ. При этом НИИ ТДБ может обеспечить консультационную поддержку в ходе обсуждения возможности реализации данных инициатив», — говорится в распространенном сообщении.

«В частности, РД КМГ и Shell намерены совместно изучать возможности реализации методов повышения нефтеотдачи, производственной эффективности на выбранных месторождениях группы компаний РД КМГ. Это также касается поддержки в проведении технико-экономической оценки некоторых проектов РД КМГ», — уточняется в сообщении.

В рамках меморандума также предполагается разработать мероприятия по обмену опытом, организации курсов обучения и возможных стажировок для работников группы компаний РД КМГ.

Напомним, в Казахстане Shell осуществляет деятельность в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа, транспортировки углеводородов и сбыта нефтепродуктов. Офисы Shell расположены в Астане, Актау и Атырау.

Shell принимает участие в соглашении о разделе продукции (СРП) по Северному Каспию, СРП по разработке лицензионного участка «Жемчужины» в казахстанском секторе Каспийского моря и Каспийском трубопроводном консорциуме.