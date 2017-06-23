А стана. 23 июня. КазТАГ — Сильная жара в южных регионах Казахстана спадет в ближайшие трое суток, сообщает РГП «Казгидромет».

«В южных, юго-восточных и восточных областях Казахстана в ближайшие трое суток ожидается ослабление жары, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, грозы будут сопровождаться шквалистым ветром 15-25 м/с, местами возможен град», — говорится в сообщении синоптиков.

На остальной территории республики пройдут дожди, местами с градом и сильным порывистым ветром, температура понизится и будет близкой к климатической норме.

В Астане в субботу пройдет дождь, днем +27+29°С; в воскресенье погода будет ясная, однако сохранится ветер 9-14 м/с; в понедельник опять кратковременный грозовой дождь воздух прогреется до +30°С.