Астана. 23 июня. КазТАГ – На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ШНПЗ) введена в эксплуатацию первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов (АУТН), говорится в совместном пресс-релизе министерства энергетики РК и ТОО «ПКОП».

«На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») в рамках реализации проекта «Модернизации и реконструкции ШНПЗ» введена в производство первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов», — указывается в информации, распространенной в пятницу.

Предварительно на АУТН были проведены пуско-наладочные испытания: прием первой партии бензина и последующий налив в вагоны-цистерны. Также специалисты завода протестировали системы пено- и газотушения, электрические схемы динамического оборудования, автоматической системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительные приборы.

Как отмечается, автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов с блоком рекуперации углеводородных паров была спроектирована и построена с учетом экологических требований.

«Ее технология обеспечивает герметичный налив нефтепродуктов по двум отдельным точкам пути в вагоны-цистерны с производительностью 730 куб.м в час каждая через телескопическое оборудование, что предотвращает выбросы углеводородных паров в атмосферу», — уточняется в тексте.

Ежегодная мощность АУТН по наливу бензина составит 2,5 млн тонн с расширением в будущем мощностей для налива авиакеросина — 0,5 млн тонн, и дизтоплива — 2 млн тонн.

Ранее в рамках реализации проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ» на предприятии были введены в эксплуатацию новые установки гидроочистки дизельного топлива, производства серы, газо-факельная установка. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы на общезаводских объектах и установке изомеризации нафты, позволяющей получать высокооктановый бензин.

Как сообщалось, модернизацию ШНПЗ планируется завершить в середине 2018 года. После завершения второго этапа модернизации производство высокооктановых бензинов на заводе возрастет до 2 млн 270 тыс. тонн в год, дизельного топлива — до 1 млн 916 тыс. тонн в год, авиатоплива — до 400 тыс. тонн в год, а доля продукции завода на рынке РК увеличится до 35%.