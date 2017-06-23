Гастроли главы ЕНПФ по стране проходят с небывалым успехом. Наверное, дойдет до того, что ей присвоят почетное звание «народная артистка»…

Мой попутчик оказался человеком словоохотливым, и за время полета из Астаны в Алматы без умолку щебетал, раскрывая кухню своей трехдневной командировки в столицу. Работает он в культурном учреждении (он сказал, где именно, мы даже нашли общих знакомых, но я указывать не буду, потому что суть не в этом, а в другом), на командировку начальника и его заместителя, ну и, соответственно, на себя, любимого, он запросил 2,4 млн. тенге. Вы спросите, как потратить такие деньжищи на троих за три дня? Легко! Проживание в лучшей гостинице, обеды и один торжественный прием, на который были приглашены 40 гостей. Что говорить, если простой поход в ресторан на троих обходился почти в 100 тыс. тенге?!

«И вам госкомпания оплачивает такие командировочные и представительские расходы?», — удивилась я.

«Нет, конечно, но я спишу деньги за счет договоров, напишем-проведем-покроем…», — мой собеседник явно знает лазейки. И то, что это будет, в конце концов, за счет бюджета, его нисколько не смущает.

Эту историю я вспомнила не зря. Командировки чиновников, топ-менеджеров квазигосударственных компаний и даже бюджетных организаций поглощают народные деньги в немыслимых масштабах. Начальство привыкло жить на широкую ногу, потреблять все самое лучшее, естественно, не за свой счет.

Но сейчас даже не об этом. Взглянем в сторону ЕНПФ, на председателя правления Нурбуби Наурызбаеву, которая решила проехаться по регионам страны и выйти, что называется, к людям.

Самых любопытных деталей этой длительной командировки мы, конечно, не знаем – в каких гостиницах живет г-жа Наурызбаева, какой у нее райдер, что ей подают на завтрак и чем потчуют акимы, удостоенные чести принимать главу фонда, на обед, какую сумму выписали ей в бухгалтерии в качестве командировочных и на представительские расходы (а как же без этого).

Если сама Нурбуби Серекхажиевна вдруг решит раскрыть все эти карты – опубликуем без купюр. Нам же остается только понять, какую пользу людям и пенсионной системе может принести, по всем предположениям, отнюдь не дешевый вояж главы фонда по стране?

Итак, подведем итоги уже состоявшихся событий.

29.05.2017. ЕНПФ подписал меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с акиматом Южно-Казахстанской области. Фонд обязался проводить разъяснительную работу среди населения, а акимат будет оказывать содействие и, при необходимости, принимать участие в мероприятиях по информированию населения, проводимых ЕНПФ.

А без протокольного мероприятия и меморандума сотрудничество невозможно? Без этой атрибутики – галстуки, торжественные речи, подписи под вспышки фотокамер, аплодисменты, натянутые улыбки – никак?

А как конкретно решили вовлекать население в накопительную пенсионную систему (НПС) – только в Южно-Казахстанской области из 1,2 млн. экономически активного населения 200 тыс. даже не имеют счетов в ЕНПФ? А возможно ли это сделать только чтением образовательных мантр? А как повышать средние накопления по области, которые сейчас, смешно сказать, составляют 486 тыс. тенге на человека? О каких пенсионных перспективах для жителей области вообще может идти речь?

30.05.2017. Опять меморандум, только теперь с акиматом Жамбылкой области. Опять те же слова, обязательства и формальности.

Ситуация с вовлечением населения в НПС здесь чуть получше. Согласно данным ЕНПФ, 87% от экономически активного населения имеют обязательные пенсионные счета в фонде. Но опять же, два человека из пяти, как и в ЮКО, являются самостоятельно занятыми работниками, которые, как правило, обязательные пенсионные взносы не платят и пенсионный фонд до сих пор не изобрел ни одного чудодейственного средства – ни для того, чтобы заставить, ни для того, чтобы простимулировать интерес и заинтересованность в накоплениях.

05.06.2017. Глава ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева уже в Кызылординской области. Все по знакомому сценарию: встреча с акимом, меморандум, жидкие аплодисменты. Уже поднадоевшая серия действий. Но нельзя же превращать этот торжественный выезд, своеобразное роу-шоу в рутину! Именно поэтому было решено встретиться с населением и журналистами.

Впрочем, звучали стандартные вопросы, на которые легко ответить топ-менеджеру: как сохраняются пенсионные накопления, какие условия перечисления и выплат обязательных пенсионных и обязательных профессиональных взносов работников предприятий с вредными и опасными условиями труда, как казахстанские граждане, проживающие и работающие в г.Байконур, участвуют в накопительной пенсионной системе.

20.06.2017. Подписан меморандум с акиматом Актюбинской области. Нурбуби Наурызбаева встретилась с работниками крупнейшего промышленного предприятия – Актюбинского завода ферросплавов (филиал АО «Транснациональная корпорация «Казхром»). Здесь все а ажуре. Сейчас на заводе трудятся около 4,3 тыс. работников и все являются участниками накопительной пенсионной системы, в том числе на счета более 2 тыс. человек поступают обязательные профессиональные взносы от работодателя.

«Работники завода, ознакомившись с презентацией руководства фонда, задали вопросы и получили ответы на тему обязательных профессиональных взносов, условий их перечисления, инвестирования, сохранности и получения. Обсуждалась тема пенсионных выплат из ЕНПФ, которые с 2018 года будут осуществляться ежемесячно, разъяснены законодательные нормы повышения пенсионного возраста женщин. Также собравшихся интересовали способы получения информации о своих накоплениях», — говорится в пресс-релизе ЕНПФ.

«Уххх!», — может перевести дух Нурбуби Серекхажиевна. Столько дел свалилось на хрупкие женские плечи, столько встреч, лиц, рукопожатий, дастарханов, что впору подпортить фигуру, столько вопросов и интереса к ЕНПФ. Но, слава Богу, никто не спросил ни о райдере, ни о скандале с Общественным фондом, ни об убытках, которые исправно начисляются на счета вкладчиков, ни о том, зачем их вообще пригнали на эту никчемную встречу. Никто не кричал о том, что нужно отложить повышение пенсионного возраста для женщин, снизить пенсионный возраст для людей, работающих на вредных производствах, никто не требовал дать им право досрочного изъятия пенсионных сбережений. Все было в рамках приличия.

«Я люблю тебя, жизнь!», — думала Нурбуби Серекхажиевна, проваливаясь в сладкий сон после очередного трудового дня в уютной гостиничной кровати.

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