Число жертв взрывов на рынке в Пакистане приблизилось к 60

Алматы. 24 июня. КазТАГ — Число погибших в результате двух взрывов на рынке в пакистанском городе Парачинар возросло до 57 человек, сообщают иностранные СМИ.

По информации телеканала Geo TV, более 300 человек получили ранения. Как сообщили в больнице, 20 раненых находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 37 погибших и 150 пострадавших.

Напомним, первый взрыв произошел в пятницу в торговом районе города Парачинар, а второй последовал, когда люди бросились помогать пострадавшим. В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв, там погибли 13 человек.