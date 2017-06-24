Новые тенденции в мире балета представят в Астане участники I международного фестиваля Eurasian Dance

Астана. 24 июня. КазТАГ — В театре «Астана Балет» открывается I международный фестиваль балетного искусства — Eurasian Dance Festival, на котором мастера современного балета со всего мира представят постановки неоклассики и авторской хореографии, сообщила пресс-служба столичного театра.

Зрителей ждут постановки творческих коллективов Америки, Кореи, России, Англии, Германии и Казахстана.

Гости фестиваля получат возможность увидеть новые тенденции в мире балета в интерпретации американского шоу Rock the Ballet под руководством хореографа Раста Томаса, всемирно известной балетной труппы Universal Ballet из Южной Кореи, классические балетные спектакли театра оперы и балета «Астана-Опера», а также выступления звезд мирового балета.

В числе приглашенных звезд фестиваля: примы и премьеры Большого театра России Ольга Смирнова и Семен Чудин, Берлинской государственной оперы — Михаил Канискин и Элиза Каррильо Кабрера, Баварской государственной оперы — Осиель Гунео, прима-балерина Королевского балета Ковент-Гарден Яна Саленко.

Открытие фестиваля пройдет 24 июня в «Астана Балет», где труппа театра выступит с постановкой «Наследие великой степи», а также одноактными балетными спектаклями – «Gaia», рассказывающем о зарождении Земли, и историей любви «A Fuego Lento» (хореография и костюмы – Рикардо Амаранте).

Далее в рамках фестиваля 25 июня перед Дворцом мира и согласия состоится открытая площадка — на ней артисты театра «Астана Опера» представят на суд зрителей балет «Дон-Кихот».

26-27 июня свое искусство снова в театре «Астана Опера» продемонстрирует труппа Universal Ballet из Сеула, а 28 июня на сцене театра «Астана Балет» жители и гости столицы смогут посмотреть американский Rock the Ballet.

Гала-концерт звезд мирового балета пройдет 29 июня в большом зале театра «Астана опера».