Астана. 24 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юго-западе Казахстана, на остальной территории возможны дожди, грозы, усиление ветра, град, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха +27+29 градусов.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7 м/с, при грозе порывы 10 м/с, +30+32.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях дожди, местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града, +25+30 и +22+27. На территории Павлодарской области дожди, местами сильные, с грозами, возможно выпадение града, ветер усилится до 15-20 м/с с порывами 23-28 м/с, +25+30. В Костанайской области местами кратковременные грозовые дожди, туманы, усиление ветра до 15-20 м/с, +22+27.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами также кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +25+30 и +30+35; в Восточно-Казахстанской области местами возможно выпадение града, порывы ветра могут достигать 23-28 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, +30+35, +31+36 и +32+37 соответственно; в Жамбылской области также возможно выпадение града, в Кызылординской области пыльные бури. В Алматинской области местами также кратковременные дожди, грозы, возможно выпадение града, усиление ветра до 15-20 м/с, +30+35.

В Мангистауской и Актюбинской областях днем ожидается погода без осадков, +25+30 и +22+27; местами в Актюбинской области усиление ветра до 15-20 м/с. На территории Атырауской области небольшие кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, +26+31. В Западно-Казахстанской области местами кратковременные дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 м/с, +20+25.

Днем местами в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на горных реках Алматинской области ожидается увеличение водности. На горных реках юга и востока страны будут наблюдаться колебания водности. На реке Сырдарье – ГП Кокбулак – продолжится увеличение стока за счет повышенных сбросов из Кайраккумского водохранилища.