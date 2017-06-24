Шымкент. 24 июня. КазТАГ — Пожар на нефтебазе в Шымкенте потушен, сообщили в департаменте по ЧС Южно-Казахстанской области.

«Пожар на нефтебазе потушен. Локализован огонь был в 06.18, а полное тушение зафиксировано в 06.40. Сейчас устанавливается причина пожара», — сообщили в ДЧС ЮКО в субботу.

Как отметили в ведомстве, на тушение пожара понадобились сутки. Шымкентским спасателям помогали сотрудники из ближайших районов, а из Арыси прибыл еще один пожарный поезд.

Напомним, в горящем резервуаре находилось 1,5 тонны бензина АИ-92. Рядом находились еще 8 резервуаров, часть из которых тоже были заполнены ГСМ. Спасателям удалось не допустить их возгорания.

Как сообщалось, пожар на нефтебазе начался примерно в 07.00 пятницы. Раздался хлопок и загорелся резервуар, сообщил корреспондент с места ЧС.

В тушении пожара участвовали 10 пожарных расчетов. Погиб сотрудник нефтебазы.