Назарбаев соболезнует гражданам КНР, потерявшим родных из-за схода оползня

Астана. 25 июня. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину, сообщила пресс-служба президента РК.

Как отмечается, глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате оползня, случившегося 24 июня текущего года в провинции Сычуань.

«В этот трудный час от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования вам, семьям и родным погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Акорды в воскресенье.

В настоящее время, по предварительным данным, число погибших в результате схода оползня достигло 24 человек, под завалами остаются 120 человек из 62 домов.

По информации китайских СМИ, на территорию уезда Маосянь провинции Сычуань в Юго-Западном Китае обрушилось около 18 млн куб.м земли. В спасательной операции участвуют 3,2 тыс. человек и более 150 единиц техники.